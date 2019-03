Motivationsbuffet hilft nur bedingt: BSG Chemie holt einen Punkt in Plauen

Plauen. Die BSG Chemie Leipzig hat den Sprung an die Tabellenspitze der Oberliga-Süd verpasst. Die Leutzscher Elf kam am Samstagnachmittag vor 1284 Zuschauern nicht über ein torloses Unentschieden beim VFC Plauen hinaus und rangiert damit aufgrund des schlechteren Torverhältnisses weiterhin hinter Klassenprimus FSV Luckenwalde. Die Brandenburger spielen erst am Sonntag (bei Einheit Rudolstadt), haben dann allerdings eine Partie mehr auf dem Konto als die Messestädter.

JETZT Durchklicken! VFC Plauen - BSG Chemie Leipzig ©

Anzeige

LESENSWERT

Die Elf von Miroslav Jagatic durfte sich am Vorabend des Spieltags zunächst über eine lukullische Überraschung freuen. Ein Sponsor der BSG hatte für die Kicker als kleine Motivationshilfe ein Buffet vorbereitet. So gestärkt sollten im Vogtland drei Punkte erkämpft werden. Doch es kam anders. Zwar erspielten sich die Chemiker in Halbzeit eins ein leichtes Chancenplus, konnten VFC-Keeper Leon Seefeld aber nicht überwinden. Auch der zuletzt so treffsichere Daniel Heinze fand keinen Weg.

ERSTE & SPONSOREN | Motivation für unsere Jungs Nach dem gestrigen Abschlusstraining erwartete das Team eine besonders... Gepostet von BSG Chemie Leipzig am Samstag, 30. März 2019

Die Gastgeber waren in beiden Hälften offensiv vor allem über Konter gefährlich. Aber stets war spätestens bei Julien Latendresse-Levesque im Leipziger Tor Endstation. Die BSG versuchte in den zweiten 45 Minuten den Druck zu erhöhen, brachte aber erneut nichts Zählbares zu Stande. Da half es auch nichts, dass sich die Plauener in der Schlussphase durch eine gelb-rote Karte selbst dezimierten. Die wenigen Minuten in numerischer Überzahl brachten nicht mehr den erhofften Siegtreffer.

Die Statistik zum Spiel:

Plauen: Seegeld; Morozow (77. Wüstenhagen); Schumann; Komnos; Albustin; Hübner (64. Fatajo); Fritzlar; Limmer (65. Keller); Walther; Ranninger; Albert. Leipzig: Latendresse-Levesque; Karau; Wajer; Wendschuch; Bury; Berger (46. Stelmak); Heinze; Böttger (82. Rode); B. Schmidt; Wendt; Keßler.

ANZEIGE: 4-teiliges Trainingsset zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.