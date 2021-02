Lockdown-Verlängerung verhindert Saisonstart: Motoballer müssen sich weiter gedulden

Seit Herbst 2019 ruht der Spielbetrieb in der Bundesliga. Immer wieder wurden seitdem neue Termine bekannt gegeben, an denen die Maschinen wieder im Kampf um Punkte rollen sollten. Doch die Corona-Pandemie machte diesen Plänen ein ums andere Mal einen Strich durch die Rechnung. Der neueste: Durch die Verlängerung des Lockdowns bis einschließlich 7. März ist der anvisierte Saisonstart am 13. März endgültig nicht mehr zu schaffen.

Anzeige

Und das gilt auch, wenn es ab dem 8. März zu Lockerungen für den Amateursport kommen sollte. „Wir bedauern natürlich, dass wir nicht wie geplant starten können“, sagt Fachausschuss-Vorsitzender Lothar Grabs. „Alle Mannschaften benötigen rund drei Wochen Vorbereitungszeit bevor wieder gespielt werden kann. Das müssen wir berücksichtigen.“