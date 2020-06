"Haben nur darauf hingefiebert": Beim 1. MSC Seelze wird wieder Gas gegeben

Gas geben, Tempo machen, Tore schießen – all das war wegen der Corona-Krise fast drei Monate lang nicht drin. Mittlerweile dürfen Spielertrainer Vygandas Zilius und seine Mitstreiter die Maschinen wieder aus der Garage holen und auf ihrem Sportgelände an der Klöcknerstraße in Letter zum Training auffahren.

"Es war definitiv ein schönes Gefühl"

„In den letzten Wochen standen wir in den Startlöchern und haben nur darauf hingefiebert, wieder Gas zu geben. Endlich können wir loslegen“, sagt Vygandas Zilius erleichtert. Auch für Tobias Hahnenberg war der Neustart ein großartiger Moment. „Es war definitiv ein schönes Gefühl, wieder auf dem Moped zu sitzen und Gas zu geben“, sagte der Seelzer Spieler.

Auf bis zu 80 Stundenkilometer beschleunigen die Feldspieler, jagen über den Platz vom Steilpass zur nächsten Quervorlage, neben sich den übergroßen Ball – zumindest im Training ist das für die Seelzer Aktiven jetzt wieder möglich, wenn auch unter Auflagen: „Umgezogen zum Training kommen, alles desinfizieren, auf und neben dem Platz Abstand halten, anschließend wieder desinfizieren und direkt nach Hause“, schildert Zilius den Ablauf.