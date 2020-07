Saison abgesagt! Motoballer spielen erst 2021 wieder

Jetzt ist es beschlossene Sache. Es wird in diesem Jahr kein offizielles Spiel im deutschen Motoball geben. Die Saison 2020 wurde vom verantwortlichen Fachausschuss nach langem Ringen abgesagt. Der Neustart ist für das kommende Jahr geplant – die Spielzeit soll dann wie gewohnt Mitte März beginnen und im Oktober mit dem Play-Off-Finale um die deutsche Meisterschaft enden.

Wie geht es mit dem Training weiter?

Bei den beiden hiesigen Bundesliga-Klubs 1. MSC Seelze und MSC Pattensen bleiben die Maschinen also vorerst komplett in den Garagen. Ein Trainingsbetrieb wäre zwar unter Auflagen möglich, verursacht aber Kosten. Ohne Einnahmen müssen die Vereine jedoch an allen Ecken und Enden sparen.