"Werden alles tun": Die Motoball-Saison 2021 soll am 13. März beginnen

Am 13. und 14. März 2021 beginnt die neue Saison, dann dürfen die Motoballer endlich wieder Gas geben. Nordmeister Seelze startet mit einem Auswärtsspiel am Sonntag, 14. März, beim MSC Jarmen. Das Team aus Pattensen empfängt den MSC Kobra Malchin.

Die Play-offs um die deutsche Meisterschaft sowie in der Platzierungsrunde starten ab dem 18. September. Das Platzierungsendspiel um Platz neun wird am 16. Oktober ausgetragen. Das große Finale um die deutsche Meisterschaft steigt am 23. Oktober im Erwin-Schöffel-Stadion in Rheinstetten-Mörsch. Ausrichter ist der MSC Taifun Mörsch.

Auch im ADAC-Pokal wollen die Motoballer wieder loslegen. Die Hinspiele der ersten Runde sind für das Wochenende 10. und 11. April geplant, die Rückspiele am 1. und 2. Mai. Die weiteren Runden sollen im K.-o.-System ausgetragen werden. Das Endspiel findet am 28. August.