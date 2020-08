Mehr als ein Test: Bei Seelzes 16:2 gegen Pattensen kehrt Stück Normalität zurück

Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als würden die Motoballer in diesem Jahr gar kein Spiel austragen. Nach der Absage der Bundesliga-Saison schien es, als stünden die Räder komplett still. Umso größer war die Freude bei allen Beteiligten, dass zumindest Freundschaftsspiele nun doch möglich sind. Hahnenberg trifft achtfach gegen Ex-Klub Die Niedersachsen machten bundesweit den Anfang: Im Duell der Lokalrivalen hat sich der amtierende Nordmeister 1. MSC Seelze auf heimischem Platz mit 16:2 gegen die jungen Wilden vom MSC Pattensen durchgesetzt. Zum besten Spieler der Begegnung avancierte Tobias Hahnenberg mit acht Toren. Sportlich nur ein Test mit einem deutlichen Ergebnis, war diese Partie dennoch viel mehr: Ein Spiel zurück in Richtung Normalität nach der Corona-Zwangspause. Rund 250 Motoballfans machten sich auf den Weg zum Sportgelände an der Klöcknerstraße – viele von ihnen hatten eine Sitzgelegenheit dabei: Vom Hocker über den beliebten Klappstuhl bis zum Campingstuhl mit Polsterung und Getränkehalter war eine Vielzahl an Exemplaren vertreten. Der Eintritt betrug wie bei einem Ligaspiel 6 Euro, „gern hätten wir darauf verzichtet, aber wir sind wie alle anderen Motoballvereine auch auf die Zuschauereinnahmen angewiesen“, erklärte Seelzes Sportleiterin Julia Hahne.

Bilder vom Testspiel zwischen dem 1. MSC Seelze und MSC Pattensen Routinier Jan Bauer fährt bei den jungen Wilden vom MSC Pattensen vorneweg. ©

Am Eingang wurden die persönlichen Daten festgehalten, Einbahnstraßenschilder und Hütchen wiesen den Weg. Der Fanblock Scheune blieb gesperrt, auf der Tribüne und den Zuschauerbänken waren die einzuhaltenden Abstände gut sichtbar markiert. Rund um den Platz verteilt standen etliche Stühle – ebenfalls in gebührender Entfernung zueinander. Es entwickelt sich ein ungleiches Kräftemessen Diese und viele weitere Maßnahmen waren Teil des Hygienekonzepts. „Ein Dankeschön gilt den zahlreichen Helfern, die es uns ermöglicht haben, alles den Vorgaben entsprechend umzusetzen“, sagte Hahne. Tobias Hahnenberg war es, der in der 6. Minute den ersten Treffer nach der Corona-Pause erzielte. Ein satter Schuss hinein ins Glück gegen seinen Ex-Klub. Noch im ersten Viertel erhöhte Tobias Schulz, gleichsam ein ehemaliger Pattenser, auf 2:0. Es entwickelte sich ein ungleiches Kräftemessen: Während die druckvoll agierenden Platzherren immer besser in Fahrt und in Schuss kamen und ihre Klasse demonstrierten, musste die junge Truppe vom MSC Pattensen um Kapitän Jan Bauer mächtig einstecken und Lehrgeld zahlen.

Der packende Derbycharakter blieb ob der Einseitigkeit der Partie auf der Strecke, dafür gab es Tore satt: Als achtfacher Torschütze zeichnete sich Hahnenberg aus, Dovydas Zilius schoss vier Tore und Vygandas Zilius sowie Schulz trafen jeweils doppelt beim 16:2-Sieg. Die beiden Ehrentore der Gäste erzielte Yannick Schaper. "Uns steht sicher eine sportliche Durststrecke bevor" Pattensens Sportleiter Andreas „Zlothy“ Preusse zeigte sich trotz der Klatsche nicht unzufrieden: „Wir haben eine ganz junge Truppe am Start. Unser 18-jähriger Keeper Jan Lebert hat seine Sache richtig gut gemacht. Dominik Dinse ist erst 16 Jahre alt, dafür war das ein klasse Auftritt. Und Max Eder, mit seinen 18 Jahren der Dritte im Bunde unserer jungen Wilden, hat sich auch ordentlich präsentiert. Die Jungs müssen zweifellos noch viel lernen. Uns steht sicher eine sportliche Durststrecke bevor. Aber wir sind auf einem guten Weg“, sagte Preusse. Mit dem Weggang von Hahnenberg hat der MSC Pattensen nicht nur einen starken Spieler, sondern überdies seinen Trainer verloren. Noch konnte kein neuer Chefcoach gefunden werden. Aktuell nehmen die Routiniers Yannick Schaper und Bauer die Sache als Spielertrainer in die Hand. „Tobi schaut regelmäßig bei uns vorbei, das Verhältnis ist freundschaftlich“, sagte Preusse.