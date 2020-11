Ab März mit Vollgas auf Torejagd: Pattenser Motoballer fiebern Saisonstart entgegen

Nachdem die Meisterschafts- und Pokalrunde 2020 Corona-bedingt abgesagt werden musste, soll es nun endlich im Frühjahr wieder losgehen. Am 13. März soll die Motoball-Saison 2021 beginnen

Anzeige

MSC Pattensen hofft auf zwei Zugänge und neuen Trainer

Die Akteure und Verantwortlichen vom MSC Pattensen sind dieser Tage dabei, die Motoball-Arena winterfest zu machen. Trainingsstart in Pattensen ist am 13. Februar – bis dahin dürften die Personalangelegenheiten geklärt sein, die aktuell in der Schwebe sind. Sportleiter Andreas Preusse spricht von aussichtsreichen Gesprächen mit einem Trainerkandidaten und kündigt zwei Zugänge an: „Aber noch ist nichts druckreif. Die Verpflichtung eines neuen Trainers wollen wir auf der Jahreshauptversammlung bekannt geben.“