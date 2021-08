Motor Dresden-Trachenberge mit besonderem Pokallos zum Neustart

Dresden. Zufälle gibt‘s, die gibt‘s gar nicht – oder liegt es an den oft besprochenen eigenen Gesetzen im Pokal? „Wir wollten eigentlich an diesem Wochenende gegen die SG Gittersee unsere Generalprobe vorm Saisonbeginn bestreiten – natürlich unter der Bedingung, dass beide Teams ein Freilos für die Qualifikationsrunde im Dresdner Stadtpokal bekommen“, berichtet Maik Becker, Trainer der ersten Männermannschaft des A-Stadtligisten SG Motor Trachenberge. Und was passiert? „Prompt wurde uns Gittersee zugelost“, feixt der 43-Jährige. Anzeige

„Wir sind ein Familienverein“

So gibt es nun am Sonntagnachmittag für die Dresdner Kicker kein Testspiel, sondern ein KO-Duell gegen die in der Stadtliga B angesiedelte Elf aus dem Südwesten der sächsischen Landeshauptstadt. Etwas Gutes aus Sicht der SG Motor hat der um eine Woche frühere Pflichtspielstart aber doch: Wegen Bauarbeiten am Sanitärgebäude muss niemand seine Pokalhoffnungen auf dem Gitterseer Hartplatz mit dem vielsagenden Namen Friedhofstraße begraben, sondern die Partie wird bei den Trachenbergern an der Aachener Straße ausgetragen – auf frischem Rasen.

„Gittersee hatte eigentlich Heimrecht, aber dass das Spiel zu uns verlegt wurde, kommt uns vielleicht zugute. Wir rechnen uns schon aus, dass wir eine Runde weiterkommen. Was wir beim Training in der Vorbereitung bis jetzt gesehen haben, funktioniert. Gittersee spielt eine Liga unter uns, was im Pokal nichts zu sagen hat. Aber wir wollen den Heimsieg innerhalb von 90 Minuten einfahren. Dann holen wir uns den nächsten“, gibt der Cheftrainer ein klares Ziel aus. Denn eine Woche später spielt der Sieger des Duells in der ersten Hauptrunde des Stadtpokals gegen den SV Helios Dresden – und der ist noch eine Spielklasse weiter oben in der Stadtoberliga aktiv. „Das wäre dann für uns eine Hausnummer. Da müssten wir malochen, aber vielleicht haben wir Glück“, meint Maik Becker.

Zunächst aber haben seine Mannen Gittersee vor der Brust, doch wie sind sie überhaupt durch die lange Corona-Pause gekommen? Sie haben schließlich kein Pflichtspiel mehr bestritten seit dem 1. November 2020, als auch in Sachsen die Inzidenzwerte in die Höhe schnellten – und die Verbände eine Pause verordneten, die sich als Saisonabbruch entpuppen sollte. „Wir sind ein Familienverein, Trainingspläne gab es bei uns nicht, jeder war da seither individuell unterwegs. Aber viele Spieler haben sich in dieser Zeit selbstständig fit gehalten“, erzählt der Trainer, der seine Mannschaft vor einem Jahr übernahm und erst neun Pflichtspiele mit ihr hinter sich hat.

„Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben“

Gut, dass seit einigen Wochen nun wieder trainiert werden dürfe, findet der gebürtige Dresdner. „Nach acht Monaten fragt man sich dann, wofür mache ich das? Wie lange geht das noch, wenn man kein konkretes zeitliches Ziel hat? Für die Jungs war es schwierig. In den ersten Trainingseinheiten und Spielen hat man gemerkt, dass die Kondition extrem weg ist. Wenn man selbst nur Langläufe macht, kriegt man die vielen kurzen Sprints nicht hin“, erklärt der Trachenberger Übungsleiter. „Das hat am Anfang sehr gefehlt, jetzt sind wir aber ganz gut reingekommen, haben uns die letzten Spiele gesteigert.“

Partien zur Saisonvorbereitung gab es gegen die SG Weixdorf II (1:1), die eigenen zweite Männermannschaft (2:1) und erst am vergangenen Wochenende gegen den Weistropper SV (2:0) – immerhin blieb man also ungeschlagen. Nun steht Maik Becker aber vor einem anderen Problem: Sachsen befindet sich noch vier Wochen in den Sommerferien. „Blöd ist, dass genau jetzt die Urlaubszeit beginnt. Aber dass hier und da mal einer nicht da ist, ist normal. Aktuell habe ich hier zumindest einen Stamm von 13, 14 Leuten, die immer da sind und alle mitziehen. Jeder will sich wieder beweisen!“ Personell ist es also eng.