Motorrad-Champion Marc Marquez: „RB Leipzig wird gewinnen“

Leipzig. Eine Runde um den Platz. Was wie die klassische Strafe ambitionierter Amateurtrainer klingt, war vor dem ausverkauften Bundesligaduell RB Leipzig gegen den FC Bayern München die Showeinlage des fünfmaligen MotoGP-Weltmeisters Marc Marquez. Als Ehrengast von RB und um für das WM-Rennen auf dem Sachsenring im Juli zu werben, fährt der 26-Jährige Spanier kurz vor dem Anpfiff eine Runde in der Red-Bull-Arena und durfte sich danach das Topspiel zwischen den Messestädtern und dem Rekordmeister anschauen. „Ich glaube, RB wird gewinnen“, mutmaßte Marquez im Vorfeld. „Sie spielen zu Hause und werden drücken. Es ist ein brisantes Spiel, da in wenigen Wochen ja auch das Pokalfinale stattfindet.“ Nach Motorsport stehe Fußball in der Prioritätenliste des sympathischen Motorrad-Champions ganz weit oben. „Ich verfolge die Bundesliga, auch RB. Letzte Woche lief es für mich als Barcelona-Fan leider nicht gut, aber das ist Sport!“ Liverpool lässt grüßen.

Bradl mit zwei Herzen in der Brust

An Marquez' Seite war Stefan Bradl. In Sachen Fußball schlugen am Samstag zwei Herzen in der Brust des deutschen MotoGP-Piloten. "Ich bin als Bayern-Fan groß geworden, das lässt sich nicht einfach ausschalten. Andererseits werde ich seit 15 Jahren von Red Bull unterstützt und bin beeindruckt, was RB in nur zehn Jahren geschaffen hat. Da habe ich auch interne Einblicke in die Akademie." Natürlich wünsche Bradl den Bayern die Meisterschaft. Doch einen direkten Tipp für das Spitzenspiel wollte der 29-Jährige nicht abgeben: "Ich finde, dass beide momentan den attraktivsten Fußball spielen, wobei RB den Ball noch ein Stück besser laufen lässt. Das begeistert mich sehr." Dass die Bayern sowohl am Samstag in Leipzig als auch in zwei Wochen beim Pokalfinale in Berlin mehr unter Druck stehen, sei ein Vorteil für die Sachsen. Bradl stammt aus Augsburg, ist froh über den Klassenerhalt des dortigen FC. "Das Pokalspiel zwischen Augsburg und RB hatte ich gesehen - da ging es voll zur Sache, das war richtig gut."

Anton Kämpf / Frank Schober