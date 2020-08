Mehrere Knochenbrüche: Ex-Motorrad-Weltmeister Sandro Cortese nach Sturz bereits operiert

Motorradpilot Sandro Cortese ist bei der Superbike-WM im portugiesischen Portimao schwer gestürzt. Dabei hat sich der 30 Jahre alte Berkheimer den siebten Brustwirbel, vier Rippen und das rechte Schienbein gebrochen, wie die Organisatoren mitteilten. Zudem besteht der Verdacht auf eine Fraktur des rechten Knöchels. Cortese wurde bereits operiert. Der zweifache Weltmeister war am Samstag in der letzten Runde des Rennens nach einer Berührung mit einem Konkurrenten in die Streckenbegrenzung gekracht.