Motorsport-Experte Marko nach Russland-Rennen: "Vettel hat bei Ferrari keine Zukunft mehr"

Der große Preis von Russland hätte für Ferrari am vergangenen Wochenende kaum schlechter laufen können. Das Team des italienischen Automobilherstellers hatte - trotz einer komfortablen Führung von Vettel - entschieden, dass der ehemalige Weltmeister den Youngster Leclerc überholen lassen soll. Vettel wurde dafür in einen Boxenstopp geschickt und hatte später mit Motorenproblemen zu kämpfen. So sicherte sich Lewis Hamilton im Mercedes letztlich den Sieg.

Helmut Marko kritisiert Ferrari: "Eigentlich ist das gegen die Fairness und gegen den ganzen Sport"

"Das heißt: Wir manipulieren den Boxenstopp. Eigentlich ist das gegen die Fairness und gegen den ganzen Sport", kritisierte Marko die Entscheidung scharf. Für den Österreicher ist es eindeutig, dass Ferrari sich die aktuelle Saison selbst erschwert: "Wieso verkompliziert man es noch, indem man die Fahrer irgendwo gegeneinander ausspielt?" Generell halte er viele Entscheidungen der italienischen Rennwagen-Marke für fragwürdig. So sei es ein Fehler gewesen, Leclerc in der Safety-Car-Phase nach Vettels Ausfall in den Boxenstopp zu lotsen, um auf weichere Reifen zu wechseln. Damit habe man Mercedes in die Hand gespielt und letztlich Hamilton den Sieg geschenkt.