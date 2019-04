Motorsport: Scharfer Start für Marvin Kirchhöfer in Monza

Leipzig. Vom Spaß-Termin auf der Leipziger Radrennbahn über einen erfolgreichen Test in Oschersleben geht es für R-Motorsport-Fahrer Marvin Kirchhöfer (24) weiter nach Monza. Auf dem italienischen Traditionskurs werden am Wochenende beim 3-Stunden-Spektakel die ersten Saisonsieger in der Blancpain-Serie gekürt.