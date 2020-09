Moukoko bleibt bei U20-Debüt torlos: Deutsche Junioren verlieren gegen Dänemark

Anzeige

Youssoufa Moukoko hat bei seinem Debüt für die deutsche U20-Nationalmannschaft eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Dänemark verlor die Auswahl-Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier am Donnerstagabend in Norderstedt mit 1:2 (1:0). Der 15 Jahre alte Shootingstar von Borussia Dortmund - der mit Abstands jüngste Spieler im U20-Kader - spielte von Beginn an und gab die Vorlage zum Führungstreffer von Greuther-Fürth-Nachwuchsspieler Jamie Leweling in der 3. Minute. Oliver Sörensen (65.) und Mohamed Daramy (69.) drehten in der zweiten Halbzeit allerdings das Spiel zugunsten der Gäste aus Dänemark.

Das deutsche Team um Moukoko, der ab seinem 16. Geburtstag im November bei Borussia Dortmund Backup von Stürmer-Star Erling Haaland bei den Profis werden soll, ließ vor den Augen von HSV-Legende Uwe Seeler insgesamt zu viele Chancen liegen. Das sonst so treffsichere BVB-Juwel Moukoko (183 Tore in 120 Jugendspielen) scheiterte in der ersten Halbzeit innerhalb von wenigen Minuten gleich doppelt - erst traf der 15-Jährige frei vor dem Tor den Außenpfosten (16.), dann scheiterte Moukoko drei Minuten später im Eins-gegen-Eins gegen den Keeper der Dänen.

Damit ist das DFB-Comeback Moukokos missglückt. Letztmals spielte der Jungstar 2017 für die deutsche U16-Auswahl. In vier Partien hatte er drei Tore erzielen können, als Zwölfjähriger. Allerdings wurde dann aufgrund des Hypes um Moukoko auf weitere Nominierungen verzichtet. Ein angepeiltes DFB-Comeback Anfang des Jahres in der U19 fiel der Corona-Pandemie zum Opfer.