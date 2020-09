Bei Saisonauftakt der U19: BVB-Juwel Youssoufa Moukoko trumpft mit drei Toren auf

Moukoko könnte noch 2020 Bundesliga-Debüt feiern

Moukoko gilt derzeit als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Der in Kameruns Hauptstadt geborene Yaoundé geborene Stürmer absolvierte bereits in verschiedenen Junioren-Teams des Deutschen Fußball-Bundes Länderspiele. Am 20. November wird Moukoko 16 Jahre alt und könnte ab dann bereits in der Bundesliga der Männer eingesetzt werden.

Möglich geworden war dies durch eine Regeländerung, der zufolge Nachwuchsakteure nun bereits in dem Jahr für die Profis debütieren können, in dem sie ihr 16. Lebensjahr vollenden. Der BVB galt als einer der Initiatoren der Änderung, für die sich unter anderem Nachwuchskoordinator Lars Ricken stark gemacht hatte. Bereits in der vergangenen Spielzeit war Moukoko für die Dortmunder U19 auf Torejagd gegangen (34 Treffer in 20 Partien der U19-Bundesliga-West), obwohl er theoretisch noch in der B-Jugend hätte eingesetzt werden können. Die Borussia versucht ihr Juwel vor zu großer medialer Aufmerksamkeit zu schützen. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hatte gegenüber dem SPORTBUZZER im Juni betont, der Klub werde Moukoko nicht unter Druck setzen.