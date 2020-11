Nächstes Debüt für Moukoko? Wie der BVB seinen Rekordmann auch in der Champions League einsetzen kann

Drei Tage nach seinem Bundesliga-Debüt bei den Profis beim 5:2-Erfolg bei Hertha BSC steht Youssoufa Moukoko am Dienstag womöglich schon vor seiner nächsten Premiere: Im Heimspiel gegen den Club Brügge an diesem Dienstag (21 Uhr, DAZN) könnte das erst am vergangenen Freitag 16 Jahre alt gewordene Wunderkind von Borussia Dortmund seinen ersten Einsatz in der Champions League erhalten. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Borussia den Angreifer rechtzeitig bei der UEFA meldet. Der SPORTBUZZER erklärt den Weg von Moukoko in die Champions League. Anzeige

Die an der Königsklasse teilnehmenden Vereine können vor dem Start des Wettbewerbs eine A-Liste und eine B-Liste melden. Die meisten Akteure aus dem Profikader finden sich üblicherweise auf der bis zu 25 Spieler umfassenden A-Liste wieder, die - einmal abgegeben - im Laufe der Saison nicht mehr verändert werden darf. Für Moukoko ist indes die B-Liste von Belang, die bis 24 Uhr vor dem betreffenden Spiel aktualisiert werden darf. Sie ist für jüngere Spieler reserviert, die am oder nach dem 1. Januar 1999 geboren wurden. Außerdem müssen die Youngster zwischen ihrem 15. Lebensjahr und dem Zeitpunkt der Meldung bei der UEFA zwei aufeinanderfolgende Jahre beim jeweiligen Klub gespielt haben.

Ausnahme: Bei 16-Jährigen - also auch bei Moukoko - genügt es laut UEFA-Statuten, wenn sie in den vorangegangenen zwei Jahren ihrem Klub angehörten. Moukoko ist am 20. November 2004 geboren und spielt seit 2016 beim BVB - er erfüllt also alle Voraussetzungen, um über die B-Liste gemeldet zu werden.