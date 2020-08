Trainingslager statt Unterricht: BVB erklärt Schulfreistellung von Mega-Talent Youssoufa Moukoko

Frühreif, hochbegabt und vielbeachtet - Youssoufa Moukoko gilt derzeit als größtes Versprechen des deutschen Fußballs. Und diese Besonderheit ermöglicht dem 15-Jährigen auch eine Schulfreistellung. Während die Kinder in seiner Altersklasse in der Nordrhein-Westfalen wieder zur Schule gehen müssen, weilt das Offensiv-Talent im Trainingslager mit dem Bundesligisten Borussia Dortmund.

Im Schweizer Kurort Bad Ragaz sorgt Moukoko wieder für Aufsehen. Dass er trotz Schulstart im Trainingslager mit dabei sein darf, ist im NRW-Schulgesetz erklärt. "Dauerhafte Beurlaubungen und Befreiungen von schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern zur Förderung wissenschaftlicher, sportlicher oder künstlerischer Hochbegabungen setzen voraus, dass für andere geeignete Bildungsmaßnahmen gesorgt wird", heißt es in Paragraph 43, Absatz 4.3.

Ausnahmeregelung im NRW-Schulgesetz

Der 15-Jährige besucht eigentlich die zehnte Klasse an der Geschwister-Scholl Gesamtschule in Dortmund. Beim BVB darf er auch während der Schulzeit an den Einheiten der Profis teilnehmen. "Wir sind in einem konstruktiven und engem Austausch mit der Schule von Youssoufa Moukoko – und haben gemeinsam alle Voraussetzungen geschaffen, dass er gemäß NRW-Schulgesetz Paragraph 43 zeitweise vom Unterricht befreit werden kann, um am Profi-Training teilnehmen zu können", sagt Matthias Röben, Pädagogischer Leiter des BVB-Nachwuchsleistungszentrums, gegenüber Bild.

In insgesamt 97 Liga-Spielen für die U-Mannschaften des Revierklubs erzielte Moukoko beachtliche 157 Tore. Mit 34 Treffern und neun Assists in bisher 20 Partien führt er in dieser Saison die Scorer-Liste der A-Junioren an - als 15-Jähriger unter 17- und 18-Jährigen. Dank der Senkung der bisherigen Altersgrenze dürfte Moukoko von seinem Geburtstag am 20. November an in der höchste deutschen Spielklasse auflaufen und könnte den Rekord des einstigen Dortmunders Nuri Sahin brechen, der 2015 im Alter von 16 Jahren und 335 Tagen als bisher jüngster Spieler debütierte.

