Vertragsverlängerung gefährdet? So reagiert BVB-Chef Kehl auf die Warnung des Moukoko-Beraters

Moukoko-Berater macht Druck auf BVB: "Haben Top-Klubs auf dem Zettel"

Moukoko hatte in den Jugend-Mannschaften Tore wie am Fließband geschossen und nur einen Tag nach seinem 16. Geburtstag erstmals für die Profis in der Bundesliga gespielt. Seitdem ist er der jüngste Liga-Spieler der Geschichte. Doch seitdem stagniert auch die Entwicklung des heute 17-Jährigen. In der Bundesliga kam Moukoko in dieser Saison bei sechs Einwechslungen und einer Auswechslung erst in sieben Partien zu Kurzeinsätzen. Allerdings stand er zuletzt aufgrund diverser Verletzungen häufig nicht zur Verfügung. So hatte er vor seinem Comeback am 18. Januar im Pokalspiel beim FC St. Pauli monatelang wegen eines Muskelfaserrisses pausiert.