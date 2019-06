BVB will Schweiz-Talent Bradley Fink offenbar zum Moukoko-Nachfolger aufbauen

Nach der Beförderung von Youssoufa Moukoko in die U19 will Borussia Dortmund den 16-jährigen Schweizer Bradley Fink offenbar zum Nachfolger des Super-Talents aufbauen. Wie die Luzerner Zeitung zuletzt berichtet, kommt Fink für eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von rund 90.000 Euro zum BVB. Dort soll er in der U17 in die Fußstapfen des erst 14-jährigen Moukoko treten, der sich mit 46 (!) Toren in 25 Spielen für Einsätze in der höheren Altersklasse empfohlen hatte.