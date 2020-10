Moukoko schießt Wehen-Wiesbaden ab: BVB-Juwel erzielt alle drei Tore im Junioren-Pokal

Moukoko gilt derzeit als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Der in Kameruns Hauptstadt geborene Yaoundé geborene Stürmer absolvierte bereits in verschiedenen Junioren-Teams des DFB Länderspiele. Am 20. November wird Moukoko 16 Jahre alt. Dann darf er offiziell für die Profi-Mannschaft des BVB spielen. "Man muss aufpassen, dass man den Jungen nicht überfordert. Aber in die zweite Position der Nummer 9 hinter Erling Haaland wächst hoffentlich Moukoko in den nächsten Jahren hinein", meinte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke noch im August.

Für Moukoko wird dies eine ungewohnte Situation sein, spielte er doch in den Jugendteams fast immer, wenn er im Kader stand: "Natürlich ist es ungewohnt für mich, in einem Team zu stehen und gar nicht eingesetzt zu werden. Aber die Zeit bis November werde ich in der U19 nutzen", kündigte Moukoko noch Ende August an - und machte direkt eine Tor-Ansage für seine Restzeit in der U19: "Ich will noch die 200-Tore-Marke knacken." Für 200 Jugend-Tore fehlen ihm nach seinem Traumstart in die U19-Saison nur noch 11 Treffer. Ein durchaus realistisches Ziel bis Ende November.