Moukoko trifft schon wieder: BVB-Youngster knackt gegen Viktoria Köln 30-Tore-Marke 

Die Aufgabe gegen die Kölner wurde für Moukoko und Co. allerdings früh erleichtert: In der 21. Minute sah Viktorias Mittelfeld-Spieler Sam-Calvin Kisseka die Rote Karte. Der BVB verschoss den anschließenden Elfmeter, doch Moukoko versenkte den Nachschuss im Netz. Die Nachwuchs-Vertretung der Schwarz-Gelben legte nach der Pause durch ein Eigentor von Felix Strauß (51.) sowie Treffern von Alaa Bakir (54.) und Niclas Knoop (63.) gleich dreifach nach. Kölns Ehrentreffer durch Cihat Topatan (70.) konterte erneut Moukoko drei Minuten vor dem Ende mit Saisontreffer 31.

Moukoko für U19-Nationalmannschaft nominiert

Der Youngster zeigte damit einmal mehr, warum der DFB ihn unbedingt für die Juniorennationalmannschaften zurückgewinnen wollte. Moukoko wird künftig in der U19-Nationalmannschaft auflaufen, wie am Freitag bekannt wurde. Schon im März könnte er in der EM-Qualifikation debütieren. Der Stürmer hatte seit der U16 in den Jugend-Auswahlen des DFB ausgesetzt. "Bei Youssoufa Moukoko haben wir – in enger Abstimmung zwischen allen Beteiligten – lange auf eine Nominierung verzichtet. Nun sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass ein passender Zeitpunkt für den nächsten Entwicklungsschritt auf Nationalmannschaftsebene gekommen ist", begründete Juniorencheftrainer Meikel Schönweitz nun die Nominierung.