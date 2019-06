Moukoko-Wahnsinn: BVB-Wunderkind überragt in U17-Halbfinale gegen Wolfsburg

Moukoko mit erneutem Glanz-Auftritt für den BVB

Moukoko traf in der 14. Minute zum 1:0 für die Borussia und legte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Wölfe auch das 2:1 (40.) für die Schwarz-Gelben nach. Damit nicht genug: Moukoko war es auch, der das 3:1 durch Ansgar Knauff in der 53. Minute auflegte.

Moukoko übertrumpft Tor-Rekord von Ex-Schalke-Profi Donis Avdijaj

Moukoko hatte zuvor bereits den Saisontor-Rekord des Ex-Schalkers Donis Avdijaj mit drei Toren gegen den MSV Duisburg (6:0) am Samstag gebrochen . Das deutsche BVB-Wunderkind krönte sich so zum besten Goalgetter der Geschichte der U17-Bundesliga. In den 25 Saisonspielen gelangen dem Youngster, der noch in der U15 spielen könnte, unfassbare 46 Tore. Das sind 1,84 Treffer pro Spiel! Die B-Junioren des BVB haben in dieser Saison nun kein einziges Spiel der Bundesliga West verloren und sind souverän Meister vor dem 1. FC Köln geworden.

Youssoufa Moukoko: Ist das BVB-Juwel wirklich 14 Jahre alt? U19-Debüt in der kommenden Saison

Und Moukoko darf in der kommenden Saison sogar für die U19 der Dortmunder spielen, die gerade Meister geworden ist. "Youssoufa hat jetzt das Alter erreicht, in dem er in der U19 spielen darf. Wir sehen diese Altersklasse für ihn als den richtigen Jahrgang an. Das entspricht seiner Leistungsfähigkeit", sagte BVB-Nachwuchschef Ricken gegenüber der Bild. Er beschreibt den 14-Jährigen als "sehr wissbegierig, erfolgshungrig und fleißig". Er komme immer mit einem Lächeln auf den Platz. "Das zeichnet ihn aus, darauf schauen wir. Wir messen ihn aber auch nicht an seinen Toren", so Ricken.