Hattrick! Youssoufa Moukoko und BVB-U19 drehen Spiel bei Preußen Münster

Er hört einfach nicht auf zu treffen! BVB-Juwel Youssoufa Moukoko hat in der A-Junioren-Bundesliga wieder einmal gezeigt, wie wichtig er mit seinen jungen Jahren schon ist. Wenige Tage nachdem er jüngster Torschütze in der Geschichte der UEFA Youth League geworden war , führte der erst 14-Jährige die Elf von Trainer Michael Skibbe beim Spiel gegen Preußen Münster am Sonntag nach Pausen-Rückstand mit einem Hattrick noch zum 4:2-Sieg.

Im Preußen-Stadion in Münster begann die Partie zunächst eigentlich besser für den Gastgeber, zur Halbzeit lagen der BVB und Moukoko noch mit 1:2 zurück. Doch in der zweiten Hälfte begann dann die (nächste) Moukoko-Show: In der 59. Minute glich der junge Stürmer aus, in der 74. legte er den zweiten Treffer nach und in der 78. besiegelte er die drei Punkte mit seinem dritten Treffer - ein lupenreiner Hattrick. Für den Youngster, den sogar Bundestrainer Joachim Löw schon im Visier hat, waren es die Saisontreffer 16, 17 und 18. Zur Einordnung: Der nächstbeste Torschütze in der Staffel West der U19-Bundesliga steht bei sieben Treffern.