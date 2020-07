Mourinho schimpft über ManCity und Financial Fairplay: "Für manche Klubs ist es leicht"

Das Urteil des CAS im Fall Manchester City verärgert die Fußball-Welt. Der Internationale Sportgerichtshof hatte eine Europapokalsperre des entthronten englischen Meisters wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay zurückgenommen und eine Geldstrafe reduziert . Während ManCity um Trainer Pep Guardiola jubelt und auch in den kommenden Jahren in der Champions League antreten kann, sind viele Beobachter sauer. Darunter auch José Mourinho, der Chefcoach von Tottenham Hotspur und Erzrivale Guardiolas.

Der Portugiese kann nicht nachvollziehen, dass City quasi freigesprochen wurde und fordert Reformen am Financial Fairplay. Für "manche Klubs" sei es "leicht", das FFP zu umschiffen, sagte Mourinho laut Guardian. "Du brichst die Regeln, du vergisst das Financial Fairplay, du gibst aus, was du möchtest und du bekommst die guten Spieler", moserte der 56-Jährige. Dies sei "einfach". Mourinho: "Für andere Klubs ist es schwieriger. Man will den Regeln folgen. Du willst nicht mit den Augen gesehen werden, dass du die Regeln brichst und keinen fairen Wettbewerb spielst."