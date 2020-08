Siegtorschütze Moussa Dembélé macht Ansage nach Halbfinal-Einzug: Olympique Lyon "bereit für Bayern"

Moussa Dembélé ist der Held von Olympique Lyon: Der französische Top-Stürmer hat mit seinem Doppelpack für eine Sensation gesorgt . Seine Treffer in der 79., und 87. Minute im Viertelfinale des Finalturniers der Champions League bedeuteten das Aus für den klaren Favoriten Manchester City , das sich dem Ligue-1-Klub am Ende mit 1:3 geschlagen geben musste. "Ich war sehr motiviert, weil ich nur von der Bank gekommen bin" , sagte der 24-Jährige, den OL 2018 für 22 Millionen Euro vom schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow verpflichtet hatte, bei Sky.

Eine Investition, die sich ausgezahlt hat. In 60 Erstliga-Spielen erzielte der beim FC Fulham ausgebildete Stürmer 31 Tore, gehört zum Kern der Mannschaft. Nun sorgte Dembélé für das Halbfinal-Ticket der Franzosen, auf die nun am kommenden Mittwoch der FC Bayern in der Runde der besten vier Mannschaften Europas wartet. "Wir haben das Spiel gestern gesehen, aber wir wussten schon vorher, dass sie gut sind", sagte der ehemalige französische Junioren-Nationalspieler. Die Bayern hatten am Vorabend den FC Barcelona mit 8:2 gedemütigt. Trotzdem machte Dembélé eine Ansage: "Es wird ein hartes Match, aber wird sind bereit für die Bayern."