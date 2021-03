Positiver Corona-Test vor Hertha-Spiel: Moussa Diaby fehlt Bayer Leverkusen vorerst

Ein Rückschlag für Bayer Leverkusen! Peter Bosz muss vorerst auf seinen Offensivspieler Moussa Diaby verzichten, der am Freitag beim obligatorischen Corona-Test positiv getestet wurde. Der 21-Jährige wurde in häusliche Quarantäne geschickt. Das Spiel am Sonntag gegen Hertha BSC soll dennoch stattfinden.

