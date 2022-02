Mr. Cool glänzt nicht nur mit Posen: Quarterback Joe Burrow greift mit den Cincinnati Bengals nach dem Titel

Wenn in der Nacht zu Montag (Pro Sieben und DAZN, 0.30 Uhr) im Finale um die Meisterschaft in der National Football League (NFL) das Überraschungsteam der Cincinnati Bengals in der 56. Auflage des Super Bowls in Inglewood auf die Los Angeles Rams trifft, dann könnte eine deutliche höhere Anzahl junger Leute vor dem Fernseher sitzen. Der Grund wird wahlweise Mr. Cool oder Mr. Cooler genannt, trägt einen bleischweren Diamantanhänger mit den Schriftzeichen "JB9" – entsprechend seinen Initialen und seiner Trikotnummer – und hört auf den bürgerlichen Namen Joe Burrow. Der Quarterback des diesjährigen Sensationsfinalisten Cincinnati ist der Footballstar der Generation Z, ein Teenieidol auf Tiktok. Anzeige

Sein Arroganzanfall nach dem 27:24-Sieg nach Verlängerung über die Kansas City Chiefs ist ein Musterbeispiel dafür. Gefragt, ob die Riesenklunker echt seien, antwortete Burrow strahlend: "Die sind absolut echt. Ich verdiene zu viel Geld, um Fälschungen zu tragen."

Odell Beckham Jr., Star-Running-Back bei Endspielgegner LA und mit 29 Jahren eine halbe Footballgeneration älter als Burrow, sagte bei der Opening Night der Super-Bowl-Woche: "Joe Burrow ist definitiv cool, das ist mal ganz sicher." Auf Youtube gibt es ein Video des Jungstars an der Louisiana State University (LSU). Nachdem die Mannschaft den nationalen Collegetitel geholt hatte, sitzt Burrow in der Kabine und pafft eine Zigarre, in einer anderen Sequenz läuft er mit Zigarre durch die Mixed Zone.



Dass ihm derlei Posen niemand übel nimmt, liegt zum einen am sonnigen Gemüt des 25-Jährigen aus Ames im US-Bundesstaat Iowa. Zum anderen aber genießt Burrow so viel Kredit, weil er noch besser spielt als er posiert. Er ist der allererste Quarterback der NFL-Geschichte, der es als First-Round-Pick in seiner zweiten Spielzeit in den Super Bowl geschafft hat.

Nach Knieverletzung meldet sich Burrow stark zurück Das Recht, den ersten Spieler bei der Footballtransferperiode, dem Draft, auszuwählen, ist eine zweifelhafte Ehre, gebührt sie doch dem schlechtesten Team der Vorsaison. Mit einer Bilanz von zwei Siegen und 14 Niederlagen wählten die Bengals 2019 Burrow. In seiner ersten Saison brachte es das Team aus Ohio auf vier Siege, elf Niederlagen und ein Unentschieden. Doch die Premierenspielzeit für Burrow war wegen einer Knieverletzung bereits nach zehn Spieltagen beendet. Genesen, führte er sein Team zum ersten Titel in der AFC North seit 2015, dem ersten Play-off-Sieg seit 1990, dem ersten Play-off-Auswärtssieg und der ersten Super-Bowl-Teilnahme seit 1989. Die Bengals gehören zu den zwölf Teams, die noch nie den Super Bowl gewonnen haben.

Das könnte sich jetzt ändern. Burrow wird bereits mit dem kürzlich zurückgetretenen Tom Brady verglichen. Zum sportlichen Können gesellt sich eine ausgeprägte analytische Stärke. Nachdem die Bengals mit 18 Punkten den größten Rückstand, den es je in einem AFC-Finale gegeben hatte, aufgeholt und das Spiel gegen Patrick Mahomes‘ Kansas City Chiefs gewonnen hatten, sagte Burrow: "Wenn Du den Münzwurf um den Kick-off gegen diese Jungs verlierst, fährst du normalerweise nach Hause. Unsere Abwehr hat sich gesteigert in der zweiten Hälfte und das Spiel gemacht. Und was die Offensive anbelangt, haben wir die Spielzüge gezeigt, die wir brauchten."