Brescia Calcio wirft Mario Balotelli nach Trainings-Zoff aus dem Kader

Skandal-Profi Mario Balotelli ist von Brescia-Trainer Fabio Grosso aus dem Aufgebot für das Serie-A-Spiel am Sonntag bei AS Rom gestrichen worden. Damit reagierte der Coach auf eine Auseinandersetzung mit dem 36-maligen italienischen Nationalspieler im Training am Donnerstag. Was genau passiert war, wollte Grosso nicht erklären, „aber ich erwarte ein gewisses Tempo und eine gewisse Intensität von jedem“, sagte er am Samstag. Balotelli musste das Training frühzeitig verlassen.