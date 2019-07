MRT nach Trainingsabbruch: Glück im Unglück für Marvin Ducksch

Die Bilder ähnelten sich: Wie schon am vergangenen Freitag musste Marvin Ducksch auch das Training am Dienstagvormittag vorzeitig beenden. Auch diesmal ging der Neuzugang von Hannover 96 mit einem dick bandagierten Bein vom Platz.

Glück im Unglück

Während am Freitag aber das Knie betroffen war (Trainer Slomka: "Er hatte ein bisschen Stress bei der Grätsche auf sein Innenband"), wanderte der Schmerz nun eine Etage höher: Bei einer Torschussübung im Rahmen des "Quäl-Zirkels" zwickte es Ducksch im Oberschenkel, woraufhin er die Einheit abbrechen musste und direkt mit einem dicken Eisbeutel bandagiert wurde. Glück im Unglück: Die Befürchtung eines Muskelfaserrisses bestätigte sich nach einer MRT-Untersuchung am Mittag nicht, Ducksch fing sich nur eine Zerrung ein. Somit rechnet Chefcoach Mirko Slomka zwar nur mit einigen Tagen Pause für den Neuzugang, beim Test am Mittwoch gegen den österreichischen Zweitligisten Grazer AK (18.30 Uhr) wird er jedoch nicht mitwirken können.

Ducksch hatte zuletzt aufgrund der Innenbandprobleme den verlorenen Test gegen Hartberg am Samstag verpasst. Beim 2:1 gegen Rostow am Sonntag wirkte er hingegen mit.