Letzte Chance mit dem MSV! Nur ein Heimsieg in der Partie MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld am Montag (20.30 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) lässt den Zebras noch die Möglichkeit auf den Relegationsplatz. Diesen belegt derzeit der 1. FC Magdeburg mit 30 Punkten. Der FCM gewann am Wochenende gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 und setzte die Duisburger, die mit 24 Zählern am Tabellenende stehen, weiter unter Druck.