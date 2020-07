"Das ist alles Sch...": Duisburg-Trainer Torsten Lieberknecht nach BVB-Los im DFB-Pokal verärgert

Mit Fans wäre die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg bei diesem Derby zum Hexenkessel geworden: In der ersten Runde des DFB-Pokals (11. bis 14. September) empfängt der MSV Duisburg den Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund. Dieses West-Duell loste die stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich am Sonntagabend in der ARD aus - und die Reaktion aus Duisburg ließ nicht lange auf sich warten. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht war angesichts der Auslosung nicht sonderlich "amused".

"So ein Los, dann vermutlich weiter ohne unsere Fans oder wenn überhaupt nur mit einem kleinen Teil - das ist alles Sch...", wurde der Duisburg-Coach auf der Homepage des Drittligisten zitiert. Tatsächlich ist noch nicht klar, ob wegen der Corona-Pandemie Fans ins Stadion zugelassen werden. Eine klubinterne Task-Force zur Wiederzulassung von Zuschauern befinde sich dazu im Austausch mit den Duisburger Ordnungsbehörden, teilten die Duisburger mit. "Ich hoffe, dass bei diesem Top-Gegner zumindest ein Teil Fans dann wieder in die Schauinsland-Reisen-Arena darf", zeigte sich MSV-Sportdirektor Ivica Grlic diplomatischer als sein Trainer.

Duisburg über BVB-Los: "Schwerer geht's nicht"

Immerhin über die Klasse des Gegners sind sich die Duisburg-Verantwortlichen einig: "Schwerer geht’s nicht", meinte Grlic. Lieberknecht ergänzte: "Sportlich brauchen wir über Borussia Dortmund nicht rätseln. Die stehen ganz weit oben im Who is Who des internationalen Top-Fußballs."

Im Gegensatz zu vielen anderen Profi-Klubs haben Duisburg und Dortmund wenigstens Planungssicherheit. Viele andere Bundesligisten, wie auch Titelverteidiger FC Bayern München (trifft auf den Pokalsieger Mittelrhein), bekamen nur Platzhalter zugelost. Gleich 23 Platzhalter befanden sich unter den 64 Loskugeln im ARD-"Sportschau"-Studio in Köln, weil in fast allen Landesverbänden noch die Pokalsieger ausgespielt werden müssen. "Wir haben deshalb so früh gelost, damit die Amateurvereine sich auf die Hygienegeschichten vorbereiten können. Wir müssen die Stadien benennen, es gibt sehr viele Ungereimtheiten in diesem Jahr", sagte DFB-Präsident Fritz Keller. Die Landespokal-Endspiele sollen am 22. August im Rahmen des "Finaltags der Amateure" ausgetragen werden, allerdings stehen sogar die Finals häufig noch nicht fest.

