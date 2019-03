2. Liga: Platz zu schlecht - Duisburg-Spiel gegen 1. FC Köln abgesagt

Schon wieder Spielausfall in der 2. Liga - und erneut trifft es den 1. FC Köln. Das für Sonntag um 13:30 Uhr angesetzte Match zwischen dem MSV Duisburg und dem Bundesliga-Absteiger wurde am Samstagmittag abgesagt. Der Grund ist die Unbespielbarkeit des Platzes im Duisburger Heimstadion, der Schauinsland-Reisen-Arena. Am Freitag spielte bereits Drittligist KFC Uerdingen in der Arena. Der Klub von Weltmeister Kevin Großkreutz ist Mieter, da das Grotenburg-Stadion nicht für die Liga zugelassen wurde.