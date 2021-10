Perfekt! Drittligist MSV Duisburg holt Trainer Schmidt aus Gladbach als Dotchev-Nachfolger

Hagen Schmidt ist der neue Trainer des MSV Duisburg. Der 51-Jährige trainierte zuletzt die U17 von Borussia Mönchengladbach und übernimmt beim Drittligisten den Posten des vor knapp zwei Wochen entlassenen Pavel Dotchev. Wie der Revierklub am Montagnachmittag bekanntgab, unterzeichnete er einen Vertrag bis Ende Juni 2023.

"Hagen Schmidt erfüllt unser Anforderungs-Profil: die Mannschaft stabilisieren, für die Zukunft weiter entwickeln, aber vor allem erfolgreich spielen. Er hat uns in seiner Analyse des Teams, der Situation und dem Aufzeigen der Wege daraus absolut überzeugt. Mit seiner Begeisterung, seiner geradlinigen Ansprache, seinem präzisen Auftreten und seinem Sachverstand besitzt er das Rüstzeug, die geforderten Punkte umzusetzen", wird MSV-Präsident Ingo Wald in einer offiziellen Mitteilung zitiert. Der MSV belegt aktuell in der 3. Liga mit nur zwölf Punkten einen direkten Abstiegsplatz.