MTB Baskets Hannover/Langenhagen siegen beim SC Rasta Vechta – Tabellenführung

Aus dem extrem korbreichen 123:105-Sieg, so wie er beim Spiel der 1. Regionalliga bei Rasta Vechta zunächst auf dem offiziellen Auswertebogen stand, ist nichts geworden. „Die hatten da wohl Probleme und jeden Korb als Dreier gezählt“, sagte Trainer Benjamin Travnizek. Doch auch das richtige Ergebnis seiner Männer der MTB Baskets Hannover/Langenhagen nahm er gern. Mit 98:79 siegte sein Team in Vechta und ist – da der bisheriger Spitzenreiter Baskets Wolmirstedt diesmal spielfrei war – nach drei Siegen und drei Spieltage nun Spitzenreiter.

Nur knapper Vorsprung zur Halbzeit

Mit den ersten beiden Abschnitten war der Coach noch unzufrieden. Denn zur Halbzeit lag sein Team nur mit 43:39 in Front. „Da war die Körpersprache noch eine andere und wir haben einiges liegengelassen“, sagte der Coach. Doch in der Pause stellte er das Team um und jenes kam mit ganz neuer Energie aus der Kabine. Besonders Center Lennart Holsten überzeugte. „Der hat gegen Vechtas 2,08-Meter-Center sehr gut ausgesehen und viel gearbeitet. Das ist schon heftig, was beide für ewig lange Arme haben und was für Bälle die holen“, sagte der Coach.