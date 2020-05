Dürfen sie jetzt schon aufsteigen? MTB Baskets Hannover planen zweigleisig

Gerüchte, dass gleich mehrere der bisherigen Teams in der 2. Liga Pro B zurückziehen werden, halten sich hartnäckig. „Wir haben immer wieder geäußert, dass wir in die Pro B wollen. Umso besser, wenn es jetzt schon klappen sollte. Bis zum 1. Juni läuft noch die Bewerbungsfrist. Bis dahin können Teams auch wieder kostenfrei zurückziehen. Wir werden das aber definitiv nicht tun“, versichert Held. „Falls es aber jetzt noch nicht klappt, wird in der Regionalliga unser Ziel unmissverständlich der Aufstieg sein“, sagt Held.

Der Kader wird bereits jetzt so geplant, dass die Baskets auch in der 2. Liga Pro B bestehen könnten. Devon ­Moore, in der abgelaufenen Saison eine tragende Säule und mit 15,1 Punkten pro Spiel der Topscorer der MTB Baskets, kommt erneut aus Columbus, Ohio, nach Hannover. Er hat einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Auch Kapitän Arthur Zaletzkiy und Samuel Mpacko werden definitiv wieder dabei sein. „Wir wollen schon einen Großteil des Kaders halten, um nicht wieder bei null anzufangen“, sagt Held. Coach Travnizek soll beim Trainingsstart also viele bekannte Gesichter sehen, und die Spieler behalten auch ihren Coach. Er setzt die erfolgreiche Arbeit der vergangenen zwei Jahre fort.

„Benjamin hat großen Anteil daran, dass sich die Baskets Hannover so erfolgreich entwickelt haben“, sagt Held. Und auch Travnizek will den Weg fortsetzen. „Das professionelle Umfeld und die trotzdem sehr familiäre Atmosphäre machen Hannover zu etwas sehr Besonderem, und es ist eine Herzensangelegenheit für mich geworden“, sagt der Coach.

Vorsichtshalber beide Hallen reserviert

Nur eines ist noch nicht klar. Spielort für eine Saison in der 2. Liga Pro B soll die Unihalle am Moritzwinkel sein – natürlich nur, wenn das Okay von der Liga kommt. Bei einer weiteren Spielzeit in der Regionalliga würden die Baskets auch einige Spiele in der eigenen SCL-Halle in Langenhagen austragen. „Ich habe vorsichtshalber beide Hallen reserviert“, sagt Becker. Einzig bei Geisterspielen würden Spiele in der größeren Unihalle keinen Sinn ergeben.