"Eine Menge dazugelernt": Im zweiten Anlauf läuft's für Jannis Bovenschen und den MTV

Es läuft nicht für den Mellendorfer TV, punktlos steht der Neuling in der Bezirksliga 4 am Tabellenende. Jannis Bovenschen kann sich gut hineinversetzen in die missliche Lage des Mit-Aufsteiger. Eine ähnliche Situation erlebte der 21-Jährige vor zwei Jahren, als sein Team vom MTV Engelbostel-Schulenburg gleichsam nach furiosem Aufstieg, nicht wirklich Fuß fassen konnte in der höheren Spielklasse – es ging prompt wieder runter.

„Damals haben wir uns auch schwergetan. Der Sprung in den Bezirk ist groß. Man kann nicht einfach so weiterspielen wie in der Kreisliga“, sagt er. „Wir hatten jetzt den Vorteil, dass wir wussten, was auf uns zukommt und was wir bringen müssen. Wir haben eine Menge dazugelernt und uns entwickelt“, sagt Bovenschen, der seit der D-Jugend das Trikot seines MTV trägt. Verstärkt wurde die eingespielte Formation unter anderem mit erfahrenen Spielern wie Hendrik Göhr und Marcel Rack.