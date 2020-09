Engelbostel zurück in der Bezirksliga: "Wollen mit aller Macht die Liga halten"

Bajrovic und sein Team gehen die anstehenden sportlichen Aufgaben mit großer Vorfreude, Mut und voller Zuversicht an. „Wir wollen mit aller Macht die Liga halten“, mit dieser Vorgabe schickt Bajrovic seine Formation in die neue Saison. Vom guten Gelingen ist der Trainer fest überzeugt.

"Richtig Bock auf die Herausforderung"

Was ist denn anders als seinerzeit? Warum sollte es diesmal klappen? „Vor zwei Jahren sind wir mit einer extrem jungen und nahezu komplett bezirksligaunerfahrenen Mannschaft angetreten. Die Spieler sind älter und reifer geworden, sie haben eine Menge dazugelernt und sich entwickelt. Sie wissen jetzt, was sie erwartet und was sie bringen müssen“, sagt Bajrovic. „Die Jungs möchten unbedingt zeigen, dass sie es draufhaben. Sie haben richtig Bock auf die Herausforderung.“

Bis auf zwei Akteure – Moussa Coulibaly versucht sich in der Landesliga beim TSV Stelingen, und Bektas Ilgün zog es (kurzfristig) zum TuS Harenberg – ist das eingespielte Team zusammengeblieben.

Eine weitere Grundlage der Engelbosteler Zuversicht bilden die vielversprechenden Neuzugänge. Marcel Rack, Torhüter Yannick-Christopher Poppe und Cedric Parbs wechselten vom TuS Garbsen II zum MTV. „Innenverteidiger Marcel Rack hatte ich schon lange auf dem Zettel“, verrät Bajrovic.

Die beiden anderen Garbsener kamen über den persönlichen Kontakt zu Stammkraft Lasse Schnellenbach in den Langenhagener Ortsteil. „Beide passen gut ins sportliche Profil, und wie sich bereits gezeigt hat, passen sie auch menschlich prima zu uns“, so der Coach. Hendrik Göhr kam von der TSV Burgdorf. Nicht zu vergessen: die Wintertransfers Timo Sandrock, Kadir Sahin und Louis Trollmann, die coronabedingt noch gar nicht die Möglichkeit hatten, ins Pflichtspielgeschehen einzugreifen.

Engelbostel will mutig sein

„Ich denke, wir sind für die Bezirksliga gut aufgestellt, die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern stimmt“, sagt Bajrovic. „Die Vorbereitung läuft gut, in puncto Passspiel und Geschwindigkeit sieht das schon klasse aus. Und konditionell bin ich auch sehr zufrieden mit den Jungs. Wir werden auf alle Fälle mutig agieren und uns nicht verstecken.“

Der MTV trifft in der Staffel 4 mit TuS Mecklenheide, TSV Godshorn II und Mellendorfer TV auf drei Mitaufsteiger; das verspricht Duelle auf Augenhöhe. Komplettiert wird das Achterfeld vom TuS Garbsen, TSV Luthe, TSV Mühlenfeld und TSV Kolenfeld. „Eine interessante Staffel“, findet Bajrovic, der den etablierten Bezirksligisten klar die Favoritenrolle zuschiebt. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die Aufstiegsrunden, die übri­gen Teams spielen in den sechs Abstiegsrunden die insgesamt 24 Absteiger aus.