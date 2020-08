MTV Gifhorn 2:0 im Test gegen Vahdet Braunschweig

Am kommenden Sonntag geht's los für den MTV Gifhorn in der Fußball-Oberliga, am Sonntag absolvierte das Team von Coach Michael Spies einen weiteren Test - gegen Landesligist Vahdet Braunschweig gab's dabei ein 2:0 (1:0). Die Leistung der Gifhorner ließ allerdings etwas zu wünschen übrig.

Kurz vor der Pause brachte Charlie Kolmer die Schwarz-Gelben in Front, kurz vor Schluss stellte Neuzugang Karim Benaissa den Endstand her. "Das waren zwei schöne Tore, aber insgesamt ein bisschen Sonntagsfußball - gerade in der ersten Halbzeit", resümierte Spies. "Da war noch Luft nach oben."

Spielerisch war es nicht der beste Auftritt der Gifhorner, "nach der Pause war es etwas besser",sagte Spies. "Aber auch noch nicht so, wie es sein muss. Um in der Oberliga mitzuhalten, muss da mehr kommen - ich bin mir sicher, es wird mehr kommen." Letztlich wusste Spies den Test aber richtig einzuordnen: "Gegen Teams wie Vahdet ist es immer schwierig, auch solche Spiele muss man gewinnen. Das haben wir geschafft."