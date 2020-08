MTV Gifhorn nach Pokal-K.o: "Wir sind alle zutiefst betrübt"

Die Spieler des MTV Gifhorn ließen nach der 2:3-Niederlage im NFV-Pokalfinale gegen den MTV Eintracht Celle die Köpfe hängen. Das Team von Trainer Michael Spies musste ansehen, wie Celle um Doppeltorschütze Felix Krüger im Eilenriedestadion von Hannover den Pokal in die Höhe streckt, von den mitgereisten Fans wurden Kapitän Tobias Krull, Torschütze Lasse Denker und Co. trotzdem lautstark gefeiert. Die Spieler gingen zu den singenden Fans, ließen sich, wenn auch mit teils hängenden Köpfen von ihnen feiern und tauschten sich mit ihnen aus.

Denker hatte die Gifhorner nach frühem Rückstand mit einem satten Schuss aus gut 25 Metern in den Torwinkel zurück ins Spiel gebracht, doch am Ende jubelte Celle und die Nummer zehn der Schwarz-Gelben war untröstlich. "Mein Tor würde ich sofort für den Sieg eintauschen", sagt Denker. Die meisten Mitspieler nahmen ihn nach Schlusspfiff in den Arm, auch Trainer Michael Spies spendete Denker Trost.