Gifhorns Final-Gegner: Seit fünf Jahren auf dem Weg nach oben

Darf sich Fußball-Oberligist MTV Gifhorn am Samstag gegen 19 Uhr zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte Niedersachsenpokal-Sieger nennen oder jubelt nach dem Abpfiff Finalgegner MTV Eintracht Celle im Eilenriedestadion in Hannover? Dem Sieger des Endspiels (Samstag, 17.45 Uhr) beim Finaltag der Amateure (ab 14.30 Uhr live in der ARD) winkt neben einem sechsstelligen Betrag das Duell in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist FC Augsburg. Gifhorns Gegner hat eine noch junge Vereinsgeschichte und war bei der Gründung nur die Nummer zwei in der Stadt.

Der MTV Eintracht Celle entstand im Jahr 2005 aus einem Zusammenschluss zwischen dem MTV Celle und SV Eintracht Celle. Lange Zeit war der TuS Celle FC das fußballerische Aushängeschild der Stadt. Der Verein, der heute in der Kreisliga Celle kickt, spielte zwischen 1968 und 1973 in der damals zweitklassigen und von 1994 bis 2000 in der drittklassigen Regionalliga Nord. Seit dem anschließenden Abstieg in die Oberliga stürzte der Verein ab. Mit rund 1,6 Millionen Euro Schulden beantragte der Klub Insolvenz. Eine 2015 angepeilte Fusion mit dem MTV Eintracht Celle scheiterte.

Drei Meisterschaften in fünf Jahren Parallel zum Abstieg des TuS Celle fand der Aufstieg des MTV statt. Der Verein feierte 2015 die Meisterschaft in der Bezirksliga, zwei Jahre darauf folgte eine erneute Meisterschaft und der Sprung in die Oberliga. Nach dem direkten Wiederabstieg gelang die dritte Meisterschaft in fünf Jahren, die abgelaufene Saison beendete Celle auf dem siebten Tabellenplatz vor dem MTV Gifhorn, der die Saison als Zehnter beendete.

Etat über 100.000 Euro Der Etat der Fußballsparte des MTV beträgt mehr als 100.000 Euro, trotz Corona fühlt der Verein sich gut aufgestellt. Grund: Der MTV hat rund 100 Firmen und private Gönner, die den Verein unterstützen. Beim Personal musste Celle zu Beginn des Monats dagegen einen herben Ausfall verkraften. Mittelfeldstratege Hilger von Elmendorff, Sohn von Trainer Hilger Wirtz, zog sich in einem Testspiel einen Kreuzbandriss zu und wird monatelang ausfallen. Mit Felix Krüger ist dagegen ein wichtiger Spieler zurück. Der lange von Verletzung geplagte Angreifer bestritt im Pokal-Halbfinale sein erstes Pflichtspiel seit seiner Rückkehr vom Regionalligisten TSV Havelse im vergangenen Jahr und sorgte prompt nach seiner Einwechslung für den 3:2-Siegtreffer gegen den FC Hagen/Uthlede.

Der MTV Gifhorn nahm 1978 (0:3 gegen FK Pirmasens) und 1979 (1:4 gegen Bayer Leverkusen) bereits am DFB-Pokal teil, das Team von Celle-Trainer Hilger Wirtz dürfte mit einem Sieg am Samstag erstmals am prestigeträchtigen Wettbewerb teilnehmen. Im direkten Liga-Duell konnten sich die Gifhorner mit 3:2 gegen Celle durchsetzen, allerdings erzielten zwei der drei Treffer die Abgänge Luis Prior Bautista und Jovan Hoffart.