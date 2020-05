MTV Gifhorn: Pokalspiele ja, Liga-Fortsetzung nein

Ob die Liga-Saison zu Ende gespielt wird, ist offen, die Mehrzahl der Klubs im Niedersächsischen Fußball-Verband ist dagegen. Auch Oberligist MTV Gifhorn. Ebenfalls noch offen ist, was aus dem Landespokal-Wettbewerb wird. Der MTV ist noch dabei und würde diesen Wettbewerb gern fortgesetzt sehen – was durchaus kein Widerspruch ist, wie Coach Michael Spies erläutert.

Liga-Saison lieber abbrechen, Pokalwettbewerb fortsetzen – Ex-Profi Spies über seine Haltung: „Als Sportler bin ich ja grundsätzlich dafür, die Dinge auszuspielen. Aber was die Liga angeht, sehe ich arge Schwierigkeiten, diese rechtzeitig zu Ende zu bringen.“ Erst am 27. Juni, so ist es angedacht, wird der Verbandstag entscheiden, wie es weitergeht. Danach die Restsaison durchzubringen – wie lange soll das dauern? Spies über die Fragezeichen, die sich bei ihm aufbauen: „Eine neue Saison muss ja auch bald darauf beginnen, wie soll man die sonst durchbekommen, wie bereiten sich Aufsteiger darauf vor?“ Er weiß aber auch: „Die Entscheidung zu treffen, ist sehr schwer.“

Für den Pokal ist Spies optimistischer, „denn eine kleine Anzahl Partien bekommt man durch, wenn im Sommer wieder gespielt werden kann.“ Er führt aus: „Logischerweise wollen wir gern spielen, schließlich sind wir im Halbfinale. Und wenn man da drin ist, will man natürlich weiter, mal abgesehen davon, dass es dann am Ende auch um viel Geld geht.“ Und die Qualifikation für den DFB-Pokal. Der Oberliga-Fünfte, SC Spelle-Venhaus, wäre Gastgeber für den Tabellenzwölften MTV. Die Partie hätte ursprünglich am 13. April über die Bühne gehen sollen.

Der Verband hat sich klar positioniert, der Wettbewerb soll zu Ende gespielt werden. Fehlen halt noch die Termine. Gifhorn könnte das Teamtraining unter Einhaltung der Corona-Regeln wiederaufnehmen, die Flutmulde ist wieder geöffnet. „Aber das lassen wir langsam angehen, nächste Woche“, so der Coach.