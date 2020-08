MTV Gifhorn vor dem Pokal-Halbfinale in Spelle: Bei einem Sieg gibt's keine Party

Lange hat es gedauert, doch am Samstag ist für die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn endlich Halbfinal-Zeit im NFV-Pokal: Um 16 Uhr muss das Team von Coach Michael Spies bei Liga-Konkurrent SC Spelle-Venhaus antreten. Keine leichte Aufgabe - aber die Vorfreude macht sich bereits breit bei den Schwarz-Gelben.

"Es wäre auch schlimm, wenn sie bei den Jungs noch nicht da wäre", sagt Spies mit einem Augenzwinkern. "Natürlich freuen wir uns darauf, endlich mal wieder richtig zu spielen." Das erste Pflichtspiel der neuen Saison - eigentlich eine Partie der abgebrochenen Spielzeit. Egal. "Die Jungs haben richtig Bock, waren in der Vorbereitung engagiert", freut sich Spies.

In der Liga gab es in der abgelaufenen Saison nur ein Duell, Gifhorn verlor mit 1:3 beim SC. Zwei Treffer gelangen dabei Spelles Torben Stegemann - mit 13 Toren war er zweitbester Knipser des MTV-Gegners. Besser war nur Sascha Wald mit 14 Treffern. "Wald ist schon seit Jahren ein Top-Torjäger", so Spies über den treffsichersten SCer. Aber auch der Rest des Teams dürfte Gifhorn alles abverlangen. Spies: "Spelle sieht ähnlich aus wie letzte Saison, die Topspieler sind geblieben - deswegen spielt das Team so stark, es ist schon ewig zusammen, kennt die Automatismen untereinander."