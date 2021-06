"Das ist ganz, ganz bitter": MTV Großenheidorn verspielt sicher geglaubten Aufstieg in die 3. Liga

"Man fühlt sich jetzt total leer"

Frust und Enttäuschung saßen tief, die Spieler des MTV flüchteten in die Kabine. Sie wollten nur noch weg. Während die Fredenbecker ihren Trainer mit Bier duschten, herrschte bei den Gästen lähmendes Entsetzen. Es flossen sogar Tränen. „Das ist ganz, ganz bitter. Man fühlt sich jetzt total leer“, sagte Mathias Haase vom Arbeitskreis Handball.

Auch auf der Rückfahrt im Bus sagte kaum jemand ein Wort. Statt an einem Bier nippten einige an ihren Wasserflaschen. In sich versunken, schaute sich Julius Bausch mit großen Kopfhörern auf den Ohren immer wieder das Video der letzten Minuten an. „Die waren echt krass. Wir haben schon viele Spiele richtig auf die Nase bekommen. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Kapitän Niklas Hermann.

Momentum wechselt im Sekundentakt

Eine der Schlüsselszenen des Spiels gab es kurz vor der Halbzeit. Sven Bretz wurde beim Wurfversuch brutal aus der Luft geholt (28. Minute), aber die fällige Rote Karte blieb aus. Fredenbeck traf zur 16:14-Pausenführung und glaubte nach dem Tor zum 18:15 (32.) daran, das Unmögliche zu schaffen. In der Schlussphase des Spiels wechselte das Momentum fast im Sekundentakt. Als Fredenbeck zum 27:21 (54.) getroffen hatte, schien der MTV geschlagen und die VfL-Fans verwandelten die Geestlandhalle in ein Tollhaus. Als Hermann aber in der 57. Minute auf 24:27 verkürzte und die MTV-Abwehr erneut den Ball gewann, hatte plötzlich der MTV wieder alles in der Hand – eine Niederlage mit vier Toren hätte ja gereicht.

Statt endgültig alles klarzumachen, verlor Hermann den Ball, der wenig später zum 24:28 im MTV-Netz zappelte. Bastian Weiß scheiterte völlig frei, doch Maurice Nolte fing einen Pass ab und verkürzte auf 25:28 (59.). Jetzt feierten die Großenheidorner Fans. Doch wieder schlug Fredenbeck mit dem 29:25 zurück. Es folgte ein ganz bitterer Pfiff: Nolte wurde gefoult, der Torschiedsrichter zeigte bereits Freiwurf an. Sein Kollege überstimmte ihn, und VfL-Spieler Fynn Siebert erzielte das entscheidende 30:25.