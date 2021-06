Top, die Wette gilt! Peter Eickmeier will Großenheidorn mit Plakaten im Aufstiegskampf unterstützen

Trotzdem wollen die MTV-Handballer ihre Zuschauer mitnehmen. Um noch mehr Anhänger und Unterstützer zu begeistern, hatte Peter Eickmeier vom Arbeitskreis Handball eine ganz besondere Idee, um schon im Vorfeld im Ort ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Er wettet, „dass es nicht gelingt, in den Straßen 150 Banner oder Plakate aufzuhängen, auf denen die Mannschaft angefeuert wird“.

Es sind noch etwas mehr als zwei Wochen, bis der MTV Gro­ßenheidorn im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur 3. Liga am 19. Juni den TV Bissendorf-Holte erwartet. Die Mannschaft fiebert dem Spiel entgegen, das dann in der MTV-Halle aber wegen der Corona-Regeln leider vor leeren Rängen ausgetragen werden muss.

Vorbild Wallau/Massenheim

Eickmeier lebte lange in Hessen und war Manager des damaligen Bundesligisten SG Wallau/Massenheim. Im Frankfurter Raum ist es Brauch, zur Abiturzeit überall solche Transparente aufzuhängen, um die Schüler zu motivieren. „Warum soll man das nicht auch auf Handball übertragen“, fragt sich Eickmeier daher.

Sein Ziel: Die Spieler sollen sehen, dass das ganze Dorf hinter ihnen steht. Ob an Garagen, in Gärten oder an Balkonen, sei egal. Wichtig sei nur, dass die Menschen ihre Verbundenheit mit den Handballern zum Ausdruck brächten. Eickmeier hofft auf viele Ideen: „Es wäre toll, wenn auf den Straßen rund um die Halle viel ausgeflaggt wird.“

Wer flaggt, kann gewinnen

Am liebsten würde der 61-Jährige die Wette verlieren. „Für jedes Banner stifte ich dann einen Euro für den Freundeskreis Handball“, verspricht Eickmeier. Er hofft, dass er Gleichgesinnte findet, denen seine Idee gefällt und die den Betrag aufstocken.

Jeder der bei der Aktion mitmachen möchte, soll außerdem ein Foto seines Kunstwerks per Mail an info@meer-handball.de schicken. Unter allen Teilnehmern werden drei Originaltrikots der Mannschaft von Trainer Stephan Lux verlost.