„Wie kommen wir mit dem Druck klar?“: MTV Großenheidorn auf gutem Weg zum großen Ziel Aufstieg

Beim Betreten der Sporthalle in Großenheidorn steigt einem der vertraute muffige Geruch der traditionsreichen Spielstätte in die Nase. Sieben Monate durften die Oberligahandballer des MTV keinen Ball in die Hand nehmen. Jetzt ist es endlich wieder so weit. In der vergangenen Woche hat Stephan Lux mit seiner Mannschaft wieder das gemeinsame Training aufgenommen. An diesem Abend hat der Coach seine Spieler vor dem Training versammelt, um zu erklären, in welchem Modus die Aufstiegsrunde für die 3. Liga ausgetragen wird.

Ihm bleiben etwas mehr als drei Wochen, um seine Jungs fit zu machen für das erste Spiel am 19. Juni in der MTV-Halle gegen den TV Bissendorf/Holte. Die Stimmung im Team könnte nicht besser sein. Es geht zur Sache, doch es wird viel gelacht und gescherzt. „Das war schön, endlich wieder in der Halle sein zu dürfen“, sagt Niklas Hermann. Mal wieder die Kumpel zu treffen und gemeinsam zu trainieren, darüber freuten sich alle am meisten.