"Eine überragende Chance": MTV Großenheidorn setzt zum Sprung in die 3. Liga an

Die Männer des MTV Großenheidorn wollen am Samstag den ersten Schritt zum Aufstieg in die 3. Liga machen. In ihrem Heimspiel der Aufstiegsrunde erwartet die Mannschaft von Trainer Stephan Lux um 20 Uhr den TV Bissendorf/Holte, der zum Auftakt in der vergangenen Woche mit 28:20 gegen den VfL Fredenbeck gewann. „Dass wir es in zwei Spielen schaffen können, ist eine überragende Chance“, sagt Lux.

Weil zwei Teams aufsteigen dürfen, wäre ein Sieg schon die halbe Miete zum Erreichen des großen Ziels. So weit ist es allerdings noch lange nicht. Der MTV-Coach hat das Video des Spiels der Konkurrenten mehrfach analysiert und herausgefunden: „Bissendorf hat eine gute Spielidee und einen sehr guten Angriff.“ Den Leistungsstand seines eigenen Teams kann Lux hingegen nur schwer einschätzen, zumal die Spieler bis Ende Mai nur individuell trainieren konnten.