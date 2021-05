Wagt Großenheidorn 3. Liga? Bis Donnerstag soll Entscheidung über Bewerbung fallen

In der 3. Liga haben Mitte April die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga und eine Qualifikation für den DHB-Pokal in der Saison 2021/2022 begonnen. Die TSV Burgdorf II und Handball Hannover-Burgwedel haben auf eine Teilnahme verzichtet.

"Zurück zu alter Stärke": Hannover 78 will mit Berufstrainer Willemsen wieder angreifen

Mit 10.000 Fans: Vor elf Jahren feiert Hannover 96 den Klassenerhalt in Bochum

Reicht der MTV Bewerbungsunterlagen ein?

Da der Deutsche Handballbund gemäß seiner Spielordnung Aufsteiger für die 3. Liga aufnehmen wird, müssen die Landesverbände eine Aufstiegsrunde ausschreiben, die bis Ende Juni zu spielen ist. Der Handballverband Württemberg entschied sich dafür, den Aufsteiger auszulosen. „Das werden wir nicht machen“, betont HVN-Geschäftsführer Markus Ernst. Der Verband darf aus den beiden Staffeln Nordsee und Niedersachsen zwei Teams zur 3. Liga melden. Letzter Termin für die Abgabe der Bewerbungsunterlagen ist der 15. Mai.

Vieles deutet daraufhin, dass der MTV Großenheidorn dies tun wird. Das ist das Ergebnis eines Austauschs der Vertreter des Arbeitskreises Handball mit den Sponsoren am Donnerstag. „Die Situation ist wegen Corona für alle schwierig, aber unsere Sponsoren wollen den Weg mit uns gehen”, sagt Sprecher Bertrand Salzwedel erfreut.

Ambitionierte Klubs wie die vor der Saison als Topfavorit gehandelten SF Söhre (wollen einen Aufstieg angeblich lieber vor ihren Fans feiern, die derzeit nicht zugelassen sind) und der MTV Vorsfelde verzichteten dagegen bereits vor Wochen. „Das finanzielle Risiko ist uns gerade in diesen Zeiten zu groß“, erklärte Vorsfeldes Teammanager André Frerichs.

Mit der Verpflichtung von Trainer Stephan Lux formulierte der MTV im vergangenen Sommer offen das Ziel, mittelfristig in die Drittklassigkeit zurückkehren zu wollen. „In einer normalen Saison gibt es immer Unwägbarkeiten. Sportlich ist es vermutlich nie wieder so leicht wie jetzt. Insofern muss man das machen“, betont Lux. Und sein Wunsch fand Gehör beim Vorstand, der sich seit Wochen in einem intensiven Austausch mit den MTV-Sponsoren befindet.