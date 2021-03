Die Chemie stimmt: Maik Hoffmann fühlt sich wohl als Co-Trainer des MTV Großenheidorn 

"Maik ist ein absoluter Handallfanatiker"

Auch aktuell hält er sich selbst fit. Die vergleichsweise wenige Zeit für Handball verbringt der kaufmännische Angestellte derzeit am Schreibtisch, um sich Übungen für die Spieler zu überlegen. „Ich bin für die Stabilisation und Athletik zuständig“, verrät Hoffmann. Mit Cheftrainer Lux stimmt er die Trainingspläne ab, die wöchentlich an die Spieler verteilt werden und anhand derer diese sich fit halten.

Die Idee, den bisherigen Coach der Reserve als Co-Trainer der Oberligamannschaft zu installieren, hatte Bertrand Salzwedel vom Arbeitskreis Handball. Er wollte in dieser Rolle jemanden haben, der den Verein kennt und als Bindeglied zur Reserve fungiert. Salzwedel gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er über seinen früheren Mitspieler spricht: „Maik ist ein absoluter Handballfanatiker. Er hat Lust und bietet überall seine Hilfe an.“ Die Worte schmeicheln dem Co-Trainer. Er stellt allerdings klar: „Wenn die Chemie mit Stephan nicht gestimmt hätte, hätte ich es nicht gemacht.“

Früher selbst unter Lux gespielt

Beide kennen sich seit Jahren, wobei Hoffmann selbst zwei Jahre lang unter Lux spielte. Nach einem „Supergespräch“ zwischen beiden war schnell klar, dass es passt. Vier Monate durfte das neue Trainergespann während der Vorbereitung und den ersten Spielen der mittlerweile abgebrochenen Saison zusammen in der Halle arbeiten. Und Hoffmann ist begeistert: „Es ist sehr interessant, wie Stephan mit der Mannschaft umgeht und durch welch einfache Dinge er etwas verändert.“ Der neue Co-Trainer, der in der Saison 2019/2020 noch beim TuS Empelde auf Torejagd ging, lernte in der kurzen Zeit eine Menge. Das vielleicht Wichtigste: „Es gibt jetzt zwei Seiten: Auf der einen wir Trainer und auf der anderen die Mannschaft. An den Spielern nicht zu dicht dran zu sein, war für mich der schwierigste Punkt, den ich lernen musste.“

Eine weitere Erkenntnis: Um Erfolg zu haben, ist eine klare Hierarchie innerhalb der Mannschaft nötig. Hoffmann will künftig noch viel mehr aufsaugen. Sein nächstes Ziel ist deshalb, „eine komplette Saison auf dem Niveau“ zu erleben, um seine Trainerkarriere voranzutreiben. Die war früher eigentlich nie sein großes Ziel. Der Anstoß zum Sinneswandel kam vom damaligen Empelder Trainer Jens Zupke, der Hoffmann die Trainerrolle zutraute und ihm als verlängertem Arm auf dem Spielfeld und im Training mehr und mehr Verantwortung übertrug. Als Zupke die Lila-Weißen am Ende der Saison 2017/2018 verließ, wurde Hoffmann als Spielertrainer der Nachfolger. Schon da bekundete Salzwedel Interesse und überzeugte ihn ein Jahr später, am Steinhuder Meer die zweite Mannschaft zu übernehmen. „Meine Freundin hat das unterstützt, weil sie weiß, dass Handball für mich einen hohen Stellenwert hat“, erzählt Hoffmann.