"Alle sind heiß": Spieler des MTV Großenheidorn schwitzen schon im Fitnessstudio

Die Luft im Stark Athletik Club in Wunstorf fühlt sich an diesem Abend zum Schneiden an, den Spielern des MTV Großenheidorn rinnt der Schweiß über das Gesicht. Seit Anfang Juni stemmt die Mannschaft dreimal in der Woche Gewichte, um sich fit zu machen für die Saison. Das Training ist hart, doch es wird viel gelacht. „Die Jungs haben das gut angenommen“, freut sich Co-Trainer Maik Hoffmann.

Für die Trainer ist der Abend entspannt, nur selten müssen beide korrigieren. Phil Hornke, der Bruder des Magdeburger Nationalspielers Tim Hornke, wischt sich den Schweiß ab und packt seine Sachen. Wegen der Corona-Auflagen haben die Spieler lange Zeit in Schichten trainiert, dem 26-Jährigen, der vom VfB Fallersleben kam, macht es trotzdem Spaß. Der neue Rechtsaußen fiebert der Saison entgegen: „Ich bin gespannt, was wir aufs Feld bekommen. Die Mannschaft hat viel Potenzial.“

Lux bewies in Anderten, dass er ein Händchen für junge Leute hat, doch das allein wird nicht reichen. „Niklas Hermann und Thorben Buhre müssen vorneweg gehen“, nimmt der neue Trainer zwei der Erfahrenen in die Pflicht.

Bis am Samstag die eigentliche Saisonvorbereitung beginnt, werden im Fitnessstudio weiterhin die körperlichen Grundlagen gelegt. Für Lux die nötige Voraussetzung, um erfolgreichen Handball zu spielen. Denn nach dem einjährigen Ausflug in der Spielzeit 2018/2019 wollen die Seeprovinzler mittelfristig zurück in die 3. Liga. Mit Erfolg wurde der Umzug aus Großenheidorn in die Aue-Halle in Wunstorf gemeistert, der Zuschauerschnitt wurde nach dem Abstieg in die Oberliga sogar gesteigert.