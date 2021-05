MTV Großenheidorn reicht Meldung für Aufstiegsrunde zur 3. Liga ein

Der MTV Großenheidorn will zurück in die 3. Liga. Bereits zwei Tage vor der am Samstag ablaufenden Frist haben die Verantwortlichen ihre Meldung für die Aufstiegsrunde abgegeben. „Durch Corona gibt es viele Unwägbarkeiten, aber es ist die richtige Entscheidung“, sagt Mathias Haase vom MTV-Vorstand, der sich freut, dass es endlich wieder losgeht.

Gemeinsame Entscheidung war nur noch Formsache

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Arbeitskreis Handball in einer Gesprächsrunde mit seinen Sponsoren die Weichen gestellt. Die gemeinsame Entscheidung von Vorstand, Mannschaft und Arbeitskreis war jetzt nur noch Formsache. Da der Deutsche Handballbund gemäß seiner Spielordnung für die neue Saison Aufsteiger in die 3. Liga aufnimmt, musste der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) die Aufstiegsrunde ausschreiben.