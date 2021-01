Coach Stephan Lux bleibt : Der MTV Großenheidorn stellt die Weichen für nächste Saison

Durch die drohende Verlängerung des Lockdowns wird die vom Handball-Verband Niedersachsen (HVN) angepeilte Wiederaufnahme des Spielbetriebes am Wochenende 6./7. März immer unwahrscheinlicher. Oberligist MTV Großenheidorn hat dennoch die Weichen für die nächste Saison gestellt.

Auch im Arbeitskreis bleiben Salzwedel, Mathias Haase und Stefan Alsmeyer an Bord und wollen die Neuausrichtung im Hinblick auf den mittelfristig angepeilten Aufstieg in die 3. Liga vorantreiben. Alsmeyer trägt außerdem gemeinsam mit Maximilian Wölfel weiterhin die Verantwortung auf der Bank der zweiten Mannschaft in der Landesliga.